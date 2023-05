Am Mittwoch gegen 21.35 Uhr wurde nach ersten Erkenntnissen in der Neutorstraße eine Person grundlos niedergeschlagen und am Boden liegend noch gegen den Kopf getreten. Die Polizei Schweinfurt teilte dies mit.

Der 36-jährige Tatverdächtige soll sein 30-jähriges Opfer zuvor angesprochen haben. Kurz danach soll er diesen niedergeschlagen haben. Der Tatverdächtige konnte von der Polizei festgenommen werden. Sein Opfer erlitt einen Bruch im Gesichtsbereich und musste im Krankenhaus versorgt werden. Die Polizeiinspektion Schweinfurt sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Vorschaubild: © Bits and Splits/Adobe Stock (Symbolbild)