Am späten Samstagnachmittag (22. April) haben zwei Jugendliche mit Waffen einen Großeinsatz der Polizei im Bereich der Friedrich-Stein-Straße ausgelöst. Insgesamt waren sieben Streifenwagen im Einsatz.

Ein Jugendlicher setzte ein Magazin in seine Waffe ein. Anschließend lief er offenbar mit der Waffe in der Hand in Richtung Innenstadt, berichtet die Polizeiinspektion Schweinfurt. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und informierte die Polizei.

Jugendliche machten Zielübungen - und kassieren "deutliche Standpauke"

Die Einsatzkräfte bemerkten zwei Jugendliche, die mit ihren Waffen Zielübungen durchführten. Beim Erblicken der Polizei ergriffen die Beiden die Flucht - allerdings erfolglos. Die Beamten nahmen die Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren fest und fanden auch die zwischenzeitlich weggeworfenen Waffen.

Dabei stellte sich heraus, dass es sich um Spielzeugwaffen handelte - die den echten Waffen jedoch sehr ähnlich sehen.

Die Jugendlichen unterschätzten offenbar die Gefahr und Wirkung ihres Spiels - und erhielten deshalb eine "deutliche Standpauke" von den Polizeibeamten, gefolgt von einer weiteren Standpauke von ihren Eltern. Anschließend durften die Beiden nach Hause gehen.

Keine Gefahr für Bevölkerung - Polizei stellt Waffen sicher

Für die Bevölkerung bestand entgegen dem ersten Anschein "zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr", schreibt die Polizei. Verletzt wurde niemand.

Auf die Jugendlichen kommt nun eine Anzeige nach dem Waffengesetz zu. Ihre Spielzeugwaffen wurden sichergestellt.

Vorschaubild: © Oliver Killig, dpa