Von einem Exhibitionisten im Stadtgebiet berichtet die Polizeiinspektion Schweinfurt.

Am Donnerstagmittag befand sich eine 25-Jährige mit ihrer dreijährigen Tochter, die im Kinderwagen saß, in im Oberen Geldersheimer Weg in Schweinfurt.

Mann entblößt sich vor Mutter und Dreijähriger

Dort fuhr gegen 12.00 Uhr ein Mann auf seinem Fahrrad "mit offener Hose und erigiertem Glied" an der Frau und ihrem Kind vorbei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann auch von mehreren Streifen nicht aufgefunden werden.

Täterbeschreibung:

rund 28 Jahre alt

175 cm groß

schlank

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise.

Vorschaubild: © Symbolfoto: blackday/Adobe Stock