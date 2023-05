Schweinfurt vor 34 Minuten

"Nicht ganz alltäglicher Einsatz": Flammen auf Frachtschiff - Feuerwehr muss zu besonderen Mitteln greifen

Am Sonntag geriet der Motorraum eines Frachtschiffs in Flammen. Der Kahn war in der Schleuse Schweinfurt festgemacht, als es zu dem Brand kam. Der ungewöhnliche Einsatzort verlangte den Einsatzkräften einiges ab.