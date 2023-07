Traditionelles Weinfest im Landkreis Schweinfurt: Das erwartet dich beim Gerolzhöfer Weinfest 2023

Wann und wo: vom 14. bis zum 17. Juli 2023 auf dem Marktplatz und dem Spitalgarten

Ausgewählte Sommer-Weine aus der Region Weinpanorama Steigerwald

Live-Musik: unter anderem von Heaven, Brass Brachial oder Pop Chor‘n

Seit Freitag, 14. Juli, bis Montag, 17. Juli, hat ssich das Stadtzentrum von Gerolzhofen (Landkreis Schweinfurt) wieder in eine riesige Weinstube verwandelt. Die Stadt Gerolzhofen feiert ihr Weinfest immer mit einem vielseitigen Rahmenprogramm. Für Kenner ist das Gerolzhöfer Weinfest eines der größten und gemütlichsten Weinfeste in Franken. Hunderte von kleinen Lichtern der Giebelbeleuchtung zaubern eine romantische Atmosphäre auf den historischen Marktplatz und in verschiedene „Genießerzonen“ der Altstadt. Wir verraten dir, was dich an dem Wochenende in - laut Veranstalter - "Frankens größter Weinstube" sowohl gastronomisch als auch musikalisch erwartet.

4 Tage lang Weinfest in Gerolzhofen: Regionales Wein-Angebot und kulinarische Leckereien

Auf dem Marktplatz werden ausgewählte Weine aus der gesamten Region "Weinpanorama Steigerwald" angeboten. Hier befinden sich die Weinstände vom TV Gerolzhofen, dem FC Gerolzhofen und dem Weinbauverein Gerolzhofen. Die kulinarische Vielfalt umfasst neben fränkischen Spezialitäten wie Steaks und fränkische Bratwürste, Schnitzelbrote und Gerupftenbrote, auch Pizza, Fischspezialitäten, Burger, Crêpes und noch viel mehr.

In der Spitalstraße und im Spitalgarten wird es schon etwas ruhiger. Hier bietet der Tennisclub Rot-Weiß Gerolzhofen frische Sommerweine und Weinspezialitäten an. Im Spitalgarten findet man auch die beliebte Kaffeebar mit selbstgebackenem Kuchen und Süßspeisen.

Am Sonntag wird das Weinfest wie immer ab 11 Uhr seine Tore zu einem musikalischen Frühschoppen öffnen. Deshalb bieten die Essensstände ein Mittagessen an. Darüber hinaus erwarten alle gastronomischen Betriebe in ganz Gerolzhofen die Gerolzhöfer und ihre Gäste mit Freude.

Gerolzhöfer Weinfest 2023: Das Musik-Programm

Für die musikalische Unterhaltung am Marktplatz haben sich diverse Bands angekündigt. So gastierte die Band Heimspiel am Freitag von 19 bis 0 Uhr auf dem Marktplatz. Am heutigen Samstag kannst du dich auf spannende Unterhaltung einer ungarischen Tanzgruppe und auf die Band Blaue Zipfel freuen, welche am Abend von 19:30 bis 1 Uhr musizieren. Der Sonntag startet musikalisch um 11 Uhr mit der Blaskapelle Mönchstockheim. Diese tritt bis 14 Uhr auf. Im Anschluss kannst du dich auf einen Majorettes-Auftritt freuen. Daraufhin folgt ein zweiter Auftritt der ungarischen Tanzgruppe. Von 19 Uhr bis 0 Uhr erfolgt dann der Auftritt der 9-köpfigen Band aus Schweinfurt Brass Brachial. Neben Gitarre, Bass, Drums und Piano zelebriert die Band mit einer brachialen Bläsersektion Oldies bis hin zu aktuellen Hits auf und begeistern damit unser Publikum. Den Abschluss am Montag bildet die Band Heaven, von 19 bis 0 Uhr.

Im Spitalgarten kannst du dich auf ein ähnlich vielfältiges Musik-Programm freuen. Den Startschuss am Freitag liefert die Rocktankstelle, welche ihren Auftritt von 19 bis 0 Uhr haben. Die musikalische Unterhaltung am Samstag wird von Blueballs & DJ KF arrangiert. Am Sonntag gastiert der Gute-Laune Chor Pop Chor‘n aus Goslar im Spitalgarten, von 14:15 bis 15:15 Uhr. Im Anschluss kannst du dich auf einen Majorettes-Auftritt freuen. Den Abend gestaltet dann das DJ-Duo Melly & Clyde, welche einen bunten Blumenstrauß voller Musik anbieten. Am Montag kannst du dich im Spitalgarten über Soul Seven freuen, welche am Abend den musikalischen Abschluss des Gerolzhöfer Weinfestes bilden.

Alle weiteren Informationen rund um das Gerolzhöfer Weinfest 2023 findest du entweder auf der Internetseite der Stadt Gerolzhofen oder per Telefon der Tourismus-Information unter 09382 90512. Darüber hinaus kannst du hier eine Übersicht zu den verschiedenen Shuttle-Möglichkeiten nachlesen.

