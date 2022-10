Laut dem Bericht der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck kam es auf der A70 zu einem Auffahrunfall, als sich am Freitagnachmittag (7. Oktober 2022) der Verkehr bei Werneck in Richtung Würzburg staute. Bei dem Unfall wurde eine junge Frau verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Polizei berichtet, dass ein 60-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Haßberge die Veränderung im Straßenverkehr zu spät bemerkte und auf ein vor ihm fahrendes Fahrzeug auffuhr. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde die vorausfahrende 22-jährige Frau auf ein weiteres Auto geschoben.

A70: Junge Frau leicht verletzt - Sachschaden von circa 20.000 Euro entsteht

Glücklicherweise erlitt die Fahrerin nur leichte Verletzungen. Sie wurde für weitere Behandlungen durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Schweinfurt gebracht. Zur Unterstützung der Verkehrspolizei waren ebenfalls die Feuerwehren aus Werneck und Schweinfurt vor Ort im Einsatz. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden, der sich auf circa 20.000 Euro beläuft.

Vorschaubild: © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild