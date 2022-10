Schock für Haus-Besitzer - Unbekannter steht mitten im Haus: Am Samstag (8. Oktober 2022) schockte ein bislang unbekannter Mann die Eigentümer eines Wohnhauses im Kreis Schweinfurt. Wie die Polizeiinspektion der Kugellagerstadt am Tag danach berichtet, waren die Haus-Besitzer nur kurz im Garten, als der Unbekannte in Erscheinung trat.

Gegen 13.15 Uhr hielten sich die Eigentümer eine kurze Zeit in ihrem Garten auf. Zu diesem Zeitraum verschaffte sich der Unbekannte Zutritt zum Wohnhaus in Sennfeld. Das gelang ihm, so vermutet es die Polizei, durch die Haustür. Als die Geschädigten den Unbekannten in ihrem Haus erblickten, flüchtete dieser nach Ansprache in Richtung Hauptstraße.

Haus-Besitzer sind kurz im Garten - dann schockt sie ein Unbekannter: So wird der Täter beschrieben

Eine durch die Polizeiinspektion Schweinfurt eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ. Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Südländisches Aussehen

etwa 25 Jahre alt

etwa 175 cm groß

schwarzer Pullover

schwarze Hose

schwarze Bauchtasche

schwarze Schuhe

Die Polizei Schweinfurt bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09721-2020 zu melden.

Vorschaubild: © Rafael Classen rcphotostock.com/pexels.com