Am frühen Dienstagmorgen (02. März 2021) brannte es in einem Wohnhaus in der Raiffeisenstraße Heideck (Landkreis Roth). Zwei Personen erlitten dabei leichte Verletzungen.

Die Einsatzkräfte wurden um 05:15 Uhr über den Brand informiert und rückten sofort mit mehreren Einsatzkräften von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr zum Einsatzort aus.

Hoher Sachschaden und zwei Verletzte - Brandursache ungewiss

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt, brachten die Einsatzkräfte das Feuer schnell unter Kontrolle. Die beiden Bewohner hatten das Anwesen bereits vor den Löscharbeiten verlassen, erlitten jedoch leichte Verletzungen durch Rauchgas. Sie mussten ambulant behandelt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer im Eingangsbereich des Hauses auf. Die Ursache ist bislang jedoch ungeklärt, die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im mittleren fünfstelligen Bereich.

Symbolfoto: Ronald Rinklef