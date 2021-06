Schwerer Unfal in Roth: In Allersberg im Kreis Roth hat es am Montag (07.06.2021) einen schweren Verkehrsunfall gegeben.

Wie die Pressestelle der Polizei Mittelfranken auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt, gab es mehrere Verletzte.

Unfall Roth: Rettungsauto kollidiert mit Pkw - Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Unfall hat sich zwischen Appelhof und Polsdorf auf der Staatstraße 2225 ereignet. Ersten Erkenntnissen nach ist ein Rettungswagen auf seiner Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn mit einem Autofahrer kollidiert.

Hierbei verletzten sich mehrere Personen. Ein Rettungshubschrauber brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Die Straße ist aktuell noch gesperrt.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details lesen Sie an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.