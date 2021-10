Schwabach vor 1 Stunde

Zwangsräumung

Kuriose Wohnungsräumung: Beamte und Tierheimmitarbeiter finden exotische Tiere

Das Tierheim, die Polizeiinspektion Schwabach und ein Gerichtsvollzieher waren am Donnerstag in eine Wohnungsräumung involviert. Drei Haustiere sollten in Obhut genommen werden, jedoch fanden die Beamten nicht nur diese.