Bereits am Donnerstag ist es in Schwabach an der Kreuzung Nördlinger Straße / Schützenstraße / Steinmarckstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 15-jährige Jugendliche verletzt wurde. Das Mädchen überquerte mit ihrem Fahrrad die Nördlinger Straße von der Steinmarckstraße kommend in Richtung Schützenstraße auf der südlichen Fußgängerfurt bei Grünlicht. Dabei wurde das Fahrrad auf der Fahrbahn von einem von der Steinmarckstraße nach rechts in die Nördlinger Straße stadtauswärts abbiegenden Auto erfasst.

Die Fahrerin des Pkw hielt kurz an, fragte das Mädchen, ob alles in Ordnung wäre und fuhr dann stadtauswärts weiter. Das Mädchen setzte seine Fahrt zunächst ebenfalls fort, aber da die Schmerzen am Bein immer schlimmer wurden, verständigte es den Rettungsdienst. Am Fahrrad entstanden einige Kratzer. Bei dem beteiligten Pkw soll es sich um einen kleines hellblaues bzw. hellgraues Fahrzeug mit rundem Dach gehandelt haben. Die Fahrerin soll eine ca. 45 Jahre alte Frau mit blonden Haaren gewesen sein. Die Polizei Schwabach sucht Zeugen des Unfalls und bittet um Hinweise zu dem am Unfall beteiligten Fahrzeug unter der Telefonnummer 09122/927-0.

Vorschaubild: © Photographee.eu/Adobe Stock (Symbolbild)