Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall in Roth lässt die Polizei aktuell rätseln: Am Sonntagmorgen (15. Januar 2023) stieß ein Auto gegen eine Ampel. Nun fehlt aber sowohl vom Unfallfahrzeug als auch vom Mast jede Spur.

Gegen 3.55 Uhr bog das weiße Auto mit ausländischer Zulassung von der Hilpoltsteiner Straße in die Städtlerstraße ab und prallte dabei gegen die Ampel. Der Fahrer machte sich jedoch aus dem Staub, ohne anzuhalten, und schleifte dabei den geraden Ampelmast offenbar noch einige hundert Meter mit, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken auf seiner Facebook-Seite schreibt. "Der Mast der Lichtzeichenanlage konnte jedoch bislang nicht aufgefunden werden."

Ampelmast aus Roth vermisst: Facebook-Post belustigt Nutzer

Dieser eher kuriose Fall löst auf Facebook Verwunderung, aber auch Belustigung unter den Nutzern aus. Einige kreieren ihre ganz eigenen Theorien, was hinter dem Verschwinden der Ampel stecken könnte. So schreibt ein User beispielsweise: "Alle Beweise müssen verschwinden. Außerdem bringt Altmetall bares Geld." Oder: "Bei 'nem Wildunfall packt der das Wild bestimmt auch immer in den Kofferraum. Dass es diesmal ein Laternenmast ist, hat er halt erst zu Hause gerallert." Ein anderer Nutzer kommentiert: "Vielleicht ein DJ, der noch nach einer passenden Clubbeleuchtung gesucht hat."

Doch auch die Wortwahl der Polizei irritiert auf der Social-Media-Seite. Das Unfallbild mit der Anmerkung "Ampelmast nach Unfallflucht verschwunden" wurde mittlerweile über 70 Mal kommentiert. "Der Text im blauen Feld hört sich eher so an, als wäre der Ampelmast geflohen", gibt ein User zu bedenken. Das Gleiche dachte sich ein anderer Nutzer und schlägt dem Präsidium vor: "Ich würde ein Fahndungsfoto vom Ampelmast veröffentlichen!" Und weiterer Nutzer bringt seine Meinung zur Unfallflucht unverblümt auf den Punkt: "Wer kann denn nur so blöd sein?"

Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf etwa 5000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder zum Fahrer haben, sollen sich unter der Telefonnummer 09171/9744-0 bei der Polizei melden.