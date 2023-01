Gredinger Franken-Fasching-Center schließt im Februar

Der Landkreis Roth verliert in wenigen Wochen eine fränkische Institution der Faschingsverkleidungen. Das Ehepaar Eberhard und Rosa Vogt leitete 25 Jahre lang das Franken-Fasching-Center im Gredinger Gemeindeteil Landerzhofen. Dieses Jahr endet die Ära allerdings Ende Februar mit einem großen Ausverkauf. Während Rosa Vogt froh über die Entscheidung sei, blicke ihr Mann der Schließung mit Wehmut entgegen, wie sie inFranken.de erzählt.

Franken-Fasching-Center in Greding bestand 25 Jahre lang: "Besonders gut gehen die Ganzkörperanzüge"

Die Vogts besitzen ein ehemaliges Schulgebäude, in dem sie vor 50 Jahren begannen, Fahrräder zu vertreiben. Doch diese verkauften sich nicht das ganze Jahr gleich gut. Daher seien schließlich Faschingsartikel hinzugekommen. "Zu den Fahrrädern hatten wir eine Spielwarenabteilung. Dazu gehört Fasching. Wir fingen klein an und dann ist es sehr schnell sehr stark gewachsen", erinnert sie sich. Immer von Januar bis Aschermittwoch habe es ausschließlich Faschingsartikel aller Art in der Thomasstraße 5 gegeben.

Der Standort Gredingen sei für diese Waren äußerst günstig. Die Vogts bedienten vor allem Kundschaft aus dem Umkreis "Kelheim, Regensburg, Dietfurt, Weißenburg, Eichstätt, Roth und Hilpoltstein. Wir sind nicht so groß wie der in Bamberg, aber das ist eigentlich der nächste." Vor allem bei jüngeren Faschingsfans sei inzwischen die wachsende Onlineshop-Affinität zu spüren. "Aber es sagen trotzdem viele, 'ich möchte es probieren und anfassen'", erläutert Vogt.

Jährlich seien gewisse Kostümtrends zu beobachten. "In einem Jahr sind es Piraten, im anderen Indianer. Das Sortiment ist so weit gestreut, da gibt es für jeden was. Besonders gut gehen die Tier-Ganzkörperanzüge und auch Mittelalterkostüme." Der Hauptgrund für die Schließung sei das Alter. "Mein Mann wird schon 73, ich bin 68 und wir sind beide nicht gesund."

Ausverkauf vor Schließung: 20 bis 50 Prozent auf alle Faschingsartikel

Die Stammkundschaft bedauere die Entscheidung. "Wo sollen wir denn dann hingehen, sagt jeder." Einen Nachfolger hätten die Vogts nicht gesucht. Ihr Sohn zeige keine Ambitionen und so habe das Paar das Gebäude verkauft und eine andere Firma ziehe ein.

"Mein Mann ist sehr wehmütig, er ist Faschingsfan. Ich bin froh, weil wir es einfach nicht mehr schaffen. Es war trotzdem eine schöne Zeit", sagt sie und denkt an die vielen Begegnungen in den vergangenen Jahren.

Momentan seien die Artikel im Gredinger Franken-Fasching-Center um 20 Prozent reduziert. Ab Faschingsdienstag (21. Februar 2023) steige der Rabatt dann auf 50 Prozent bis zum darauffolgenden Samstag.

