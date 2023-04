Roth bietet eine kleine, aber feine und vor allem exquisite Auswahl an griechischen Restaurants an. Für Grillfans ist hier in jedem Fall immer etwas dabei, aber auch für Vegetarier*innen gibt es etwas zu entdecken.

1# Kostas Restaurant & Biergarten – der wunderbare Grieche

Bei Kostas wird alles frisch und mit viel Liebe zubereitet. Im Sommer bietet der Biergarten jede Menge Platz, um unter freiem Himmel zu speisen. Am besten reservierst du vorher, wenn du gerne bei Kostas essen möchtest, denn die Plätze sind sehr begehrt und schnell weg.

Neben üppigen Grillplatten, die auch als Familienplatten für 2 bis 4 Personen angeboten werden, bietet die Karte eine große Variation an Vorspeisen und Salaten. Für Kinder gibt es eine extra Karte und die Auswahl an Gerichten mit Fisch und Meeresfrüchten ist ebenfalls sehr groß.

Die Grillspezialitäten kosten zwischen 13 und 17 Euro und werden stets mit einem Beilagensalat serviert. Vegetarische Vorspeisen gibt es ab 5 Euro und die alkoholfreien Getränke kosten im Schnitt 3 Euro. Ein Nutzer schreibt: "Tolles Ambiente und das Essen ist immer super lecker. Meine Favoriten sind die mixed plates, da kann man nichts falsch machen."

Adresse: Münchener Str. 19a, 91154 Roth

Münchener Str. 19a, 91154 Roth Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Donnerstag 11:30 bis 14:30 Uhr und 17:00 bis 22:30 Uhr, Freitag und Samstag 11:30 bis 14:30 Uhr und 17:00 bis 23:00 Uhr, Sonntag 11:30 bis 14:30 Uhr und 17:00 bis 22:00 Uhr, Dienstag ist Ruhetag

Montag, Mittwoch und Donnerstag 11:30 bis 14:30 Uhr und 17:00 bis 22:30 Uhr, Freitag und Samstag 11:30 bis 14:30 Uhr und 17:00 bis 23:00 Uhr, Sonntag 11:30 bis 14:30 Uhr und 17:00 bis 22:00 Uhr, Dienstag ist Ruhetag Telefon: +49 9171 9897599

+49 9171 9897599 Webseite: http://kostas-roth.de/Home

2# Restaurant Lohgarten – Fränkisch und Griechisch

Im Restaurant Lohgarten gibt es griechische Spezialitäten, mediterrane Fischgerichte und fränkische Schmankerl. Neben dem gemütlichen Gastraum findest du hier auch einen Biergarten, in dem du an lauen Abenden dein Essen genießen kannst.

Eine Nutzerin schreibt in ihrer Google-Bewertung: "Sehr schönes Restaurant, super Essen und sehr freundliche Inhaber. Besonders möchte ich die Küche loben und die Mutter des Chefs, die sich liebevoll um die Zubereitung der Speisen kümmert." Ernährst du dich vegetarisch, sind die Kritharaki sehr zu empfehlen; das sind kleinen Nudeln in Reiskornform.

Die Räumlichkeiten des Restaurants können außerdem zu feierlichen Anlässen samt Catering und Personal angemietet werden. Im Saal finden bis zu 150 Personen Platz.

Adresse: Hilpoltsteiner Str. 28, 91154 Roth

Hilpoltsteiner Str. 28, 91154 Roth Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag 11:00 bis 15:00 Uhr und 17:00 bis 23:30 Uhr, Samstag und Sonntag 11:00 bis 23:45 Uhr, Dienstag ist Ruhetag

Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag 11:00 bis 15:00 Uhr und 17:00 bis 23:30 Uhr, Samstag und Sonntag 11:00 bis 23:45 Uhr, Dienstag ist Ruhetag Telefon: +49 9171 96970

+49 9171 96970 Webseite: https://restaurant-lohgarten.de/

3# Restaurant Zeppelin – Grillspezialitäten im Biergarten

Auch im Restaurant Zeppelin gibt es die Möglichkeit, an sonnigen Tagen im angrenzenden Biergarten zu sitzen. Der Biergarten bietet sogar einen Spielplatz für die Kinder und auch Hunde werden hier gerne gesehen uns mit Wasser versorgt.

Ein Gast schreibt in der Google-Bewertung: "Tolle Gastwirtschaft, die bereits seit 1983 existiert. Hervorragende Qualität und Quantität der jeweiligen Gerichte. Empfehlung: frische gebratene Rinderleber, Pommes und frischer gemischter Salat. Wirt ist echt nett und zuvorkommend."

Neben den klassischen Grillspezialitäten der griechischen Küche gibt es unterschiedliche kalte Vorspeisen wie Zaziki und Meeresfrüchtesalat. Die Portionen sind üppig und das Preis-Leitungsverhältnis sehr gut.

Adresse: Hilpoltsteiner Str. 41, 91154 Roth

Hilpoltsteiner Str. 41, 91154 Roth Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11:00 bis 14:30 Uhr und 17:00 bis 22:00 Uhr, am Montag ist Ruhetag

Dienstag bis Sonntag 11:00 bis 14:30 Uhr und 17:00 bis 22:00 Uhr, am Montag ist Ruhetag Telefon: +49 9171 892394

+49 9171 892394 Webseite: https://restaurant-zeppelin-roth.metro.rest/?lang=de

4# Gasthaus Schützenhaus Eckersmühlen – familiär und gemütlich

Ein wenig außerhalb von Roth, auf halbem Weg nach Hilpoltstein in Eckersmühlen, lädt das Gasthaus Schützenhaus zum Gyros und Pizza ein. Neben den Grillspezialitäten gibt es hier auch Pizza und Vegetarisches aus dem Backofen.

Vor dem Restaurant gibt es einen Parkplatz. Der Biergarten ist barrierefrei und somit für Rollstuhlfahrer*innen geeignet. Die Atmosphäre ist meist sehr familiär, was sicherlich auch daran liegt, dass sich das Gasthaus bei den Einheimischen großer Beliebtheit erfreut.

Gaby schreibt bei Google: "Sehr zu empfehlen. Das ganze Essen mit Griechisch und auch die restliche Speisekarte ist nicht zu toppen. Eine freundliche und sehr gemütliche Atmosphäre. Wir sind fast wöchentlich dort. Wer noch nicht da war, der verpasst wirklich etwas."