Von Cocktailbars bis hin zu gemütlichen Kneipen, Roth hat für jeden Geschmack das passende Angebot

das passende Angebot Jede Bar hat ihren eigenen Charakter und ihre eigenen Stärken, die wir dir vorstellen werden.

und ihre eigenen Stärken, die wir dir vorstellen werden. Ob Live-Musik, Karaoke-Abende oder besondere Tastings – in Roth wirst du immer eine unvergessliche Zeit erleben

Du bist auf der Suche nach einem besonderen Abend mit Freunden oder einem romantischen Date? Dann bist du hier genau richtig. Roth ist eine pulsierende Stadt mit vielen unterschiedlichen Bars, die viele Gäste begeistern. Lass dich von uns mitnehmen auf eine Reise durch die vielfältigen Bars in Roth. Wir haben uns dabei an den Google-Bewertungen orientiert.

1# Little Nugget Western & Country Bar

Du bist herzlich eingeladen, die Little Nugget Western & Country Bar zu besuchen, um eine tolle Zeit mit Freund*innen oder Familie zu verbringen. Hier kannst du die beste Country Musik genießen und dich in einem ausgezeichneten Ambiente mit hervorragendem Service wohlfühlen.

Die Bar biete eine große Auswahl an Getränken und leckerem Essen sowie eine unvergessliche Atmosphäre. Die Musik reicht von traditionell bis modern, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Little Nugget Western & Country Bar

Adresse: Kugelbühlstraße 23, 91154 Roth

Telefon: 09171 8256109

Webseite: http://little-nugget.de

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 11:00 bis 14:00 Uhr und von 17:00 bis 00:00 Uhr. Freitag und Samstag von 11:00 bis 02:00 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist Ruhetag außer an Marktsonntagen.

2# Löwenkeller Bar

Der Löwenkeller ist ein besonderes Ziel für Bar-Liebhaber*innen, Genussmenschen und Freund*innen, um sich auszuruhen, zu entspannen und zu genießen. Hier wirst du mit einem erfrischenden Aperitif oder einer Flasche Champagner begrüßt – in dieser Location kannst du dein besonderes Ereignis feiern.

Die Auswahl reicht von Gin-Tastings, Cocktails bis hin zu Wein, Bier und Spirituosen, begleitet von kleinen Amuse-Gueules. Erlebe einzigartige Momente im Löwenkeller, in dem du erlesene Weine aus aller Welt genießt, von edlen tropischen Jahrgängen bis hin zu exklusiven Raritäten. Entdecke die Vielfalt der Gin-Sorten, jedes Botanical hat seinen eigenen Geschmack.

Löwenkeller Bar

Adresse: Hauptstr. 50, 91154 Roth

Telefon: 09171 9816216

Webseite: https://loewenkeller-roth.de

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag: 18:00 bis 00:00 Uhr

3# Studio 3

Studio 3 ist eine coole Bar im Herzen von Roth, die für ihr einzigartiges Konzept und ihre entspannte Atmosphäre bekannt ist. Hier kannst du mit Freund*innen bei einem kühlen Drink entspannen, während du dich von der besten Musik unterhalten lässt.

Das Studio 3 bietet eine große Auswahl an Getränken, darunter Cocktails, Bier, Wein und Spirituosen. Die Bar ist besonders bekannt für ihren innovativen Mix. Du wirst begeistert sein von den Geschmackskombinationen und dem kreativen Design der Bar.

Studio 3

Adresse: Bahnhofstr. 9, 91154 Roth

Telefon: 09171 2632

Webseite: http://www.studio3.online

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 12:00 bis 02:00 Uhr

4# Chilli's Roth

Seit 2012 ist Chilli's auch in Roth zu finden. Im Zentrum der Stadt erwartet dich ein stilvolles Ambiente mit köstlichen Cocktails, leckeren mexikanisch-amerikanischen Speisen und erlesenen Weinen. Das Lokal bietet Platz für bis zu 80 Personen und hat sich zu einem begehrten Treffpunkt für die Roth-Gemeinde entwickelt.

An der Bar kannst du traditionelle Cocktails und Signature Drinks genießen, die von qualifizierten Barkeepern speziell für dich gemixt werden. Außerdem finden regelmäßig Events wie Paint & Sip oder Comedy Nights statt, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Der Außenbereich lädt an warmen Sommerabenden zum Verweilen ein, mit Blick auf den Marktplatz und toller Live-Musik im Freien.

Chilli's Roth

Adresse: Allersberger Str. 24, 91154 Roth

Telefon: 09171 9579995

Webseite: http://www.chillis-mexikanisch-essen.de/pages/start/restaurants/roth.php

Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag von 17:00 bis 22:00 Uhr, Freitag und Samstag von 17:00 bis 23:30 Uhr, Sonntag von 12:00-22:00 Uhr

5# Café Bar Restaurant Canadianer

Das Canadianer ist ein gemütliches und modernes Lokal. Es bietet eine angenehme Atmosphäre und die Speisen sind reichhaltig aufgestellt. Die Bar bietet eine große Auswahl an erfrischenden Cocktails, Weinen, Bieren und Spirituosen.

Die Barkeeper sind kreativ und bereiten dir einen Cocktail nach Wahl zu. Besonders beliebt sind die "Happy Hour"-Specials, bei denen du einen Cocktail zu einem reduzierten Preis genießen kannst. Die Bar ist stilvoll und modern eingerichtet, mit bequemen Stühlen und Tischen, die perfekt für ein entspanntes Essen oder ein Glas Wein geeignet sind.

Café Bar Restaurant Canadianer

Adresse: Städtlerstraße 6, 91154 Roth

Telefon:0176 22874980

Webseite: https://m.facebook.com/profile.php?id=113945368665185

Öffnungszeiten: Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag 18:00 bis 02:00 Uhr, Sonntag 18:00 bis 00:00 Uhr, Montag geschlossen, Dienstag 18:00-00:00 Uhr

Fazit

Zusammenfassend kann man sagen, dass Roth eine vielfältige Bar-Szene bietet, die für jeden Geschmack etwas zu bieten hat. Ob du auf der Suche nach einer trendigen Cocktailbar bist, einen gemütlichen Abend in einer Kneipe verbringen möchtest oder auf der Suche nach einer erstklassigen Weinkarte bist, hier wirst du fündig. Die Bars in Roth zeichnen sich durch ihre individuelle Atmosphäre, hochwertige Getränkeauswahl und eine gastfreundliche Bedienung aus. Ein Besuch in einer dieser Bars lohnt sich definitiv und wird dich begeistern.