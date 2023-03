Schwerer Unfall bei Büchenbach: Am Dienstagvormittag (14. März 2023) ist es im mittelfränkischen Landkreis Roth zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen. Eine Fahrerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert werden musste.

Die Unfallaufnahme vor Ort laufe derzeit noch, wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Roth auf Nachfrage von inFranken.de erklärte. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war eine junge Autofahrerin gegen 9 Uhr mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Das genaue Alter der Frau sei aber noch nicht bekannt.

Autofahrerin bei Unfall nahe Büchenbach verletzt

Sie habe sich bei der Kollision Verletzungen zugezogen und wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Auch genauere Details zu ihrem derzeitigen Gesundheitszustand stehen noch aus, ergänzt die zuständige Inspektion.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass es durch eine missachtete Vorfahrtsregel zum Zusammenstoß kam. Der Einsatz nahe des Büchenbacher Ortsteils Breitenlohe läuft noch, weshalb weiterhin mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen sei.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.