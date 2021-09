13-Jähriger aus Ingolstadt seit zwei Woche vermisst - Kripo bittet um Hinweise zu Maximilian: Schon seit Montagmorgen (23. August 2021) wird der 13-jährige Maximilian Weber-Dipong aus Ingolstadt vermisst. Ein Teilbereich der Ermittlungen konzentriert sich nach Zeugenhinweisen nun auch auf die Umgebung eines Autohofes an der A9-Anschlussstelle Hilpoltstein in Mittelfranken. Dies teilt das Polizeipräsidium Mittelfranken am Samstag (28. August 2021) mit. Am Montag (30. August 2021) waren die Beamten noch immer mit Hochdruck auf der Suche nach dem Jungen und baten erneut um Hinweise.

Stand Montag (6. September 2021) war die Suche nach dem 13-Jährigen bisher noch immer erfolglos. "Wir suchen weiterhin mit Nachdruck nach dem Jungen", sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord auf Nachfrage. Immer wieder gebe es Hinweise auf den Jungen, bisher habe leider keiner davon zu dem 13-Jährigen geführt. Die Polizei bittet also weiterhin um Hilfe aus der Bevölkerung.

A9 bei Hilpoltstein: 13-Jähriger an Autohof gesichtet - Hunde bestätigen Hinweise

Nach Angaben der Familie hat der Junge am Montagmorgen (23. August 2021) mit Jogginghose und grauem Rollkoffer das elterliche Anwesen im Ingolstädter Stadtteil Gerolfing verlassen und ist seither nicht nach Hause zurückgekehrt.

Maximilian wird wie folgt beschrieben:

165-170 cm groß

kräftig

dunkelbraune, kurze Haare mit auffälligen Aussparungen an den Schläfen

braune Augen

bekleidet mit einer Jogginghose, einem Fußballtrikot unbekannter Farbe und einer Flecktarnjacke

führt einen grauen Rollkoffer mit sich

Zuletzt wurde der Junge möglicherweise am Montagnachmittag im Gewerbegebiet Interpark nahe Ingolstadt gesichtet. Aufgrund umfangreicher Berichterstattungen in den Medien, gingen gegen Ende der Woche nun erneut mehrere Hinweise ein, wie die Polizei berichtet.

Mehrere Zeugen berichteten demnach von einer Sichtung des 13-Jährigen an einem Autohof bei Hilpoltstein nahe der A9. Der Junge soll sich demnach am Donnerstag (26. August 2021) zwischen 14.00 Uhr und 16.30 Uhr mit einem grauen Rollkoffer im Bereich der Zufahrt zur Tankstelle aufgehalten haben. Durch den Einsatz von Personensuchhunden wurden diese Beobachtungen bestätigt.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet weiterhin um die Mithilfe der Bevölkerung. Wichtig für die Ermittler wären in diesem Zusammenhang Zeugen, die sich am besagten Nachmittag auf dem Autohof oder dort in der Umgebung aufgehalten haben. Wer Wahrnehmungen gemacht hat, die in Verbindung mit dem Vermisstenfall stehen könnten, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0841-9343-0 bei der Kripo zu melden.