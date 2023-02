Zimmerau vor 1 Stunde

Brand

Kaffeevollautomat löst Brand aus: Frau versucht Feuer zu löschen und atmet giftige Gase ein

Zu einem Brandfall ist es am Montag (13. Februar 2023) in Zimmerau gekommen. Plötzlich fing ein Haushaltsgerät in der Küche eines Hauses Feuer - ein erheblicher Sachschaden entstand und die Bewohnerin wurde verletzt.