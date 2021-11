Auf einem landwirtschaftlichen Weg im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld hat sich ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Ein 78-Jähriger ist dabei ums Leben gekommen.

Der Mann war mit seinem Auto bei Trappstadt aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Strommast geprallt, wie die Polizeistation Bad Königshofen am Donnerstag mitteilte. Zum Unfall war es bereits am Mittwochnachmittag (17. November 2021) gekommen. Dabei wurde der 78-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Nach tödlichem Unfall bei Trappstadt: Unfallursache noch unklar

Warum der Mann mit seinem Auto gegen den Mast fuhr, ist bislang nicht geklärt. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Alsleben, Trappstadt, Sulzdorf an der Lederhecke und Bad Königshofen im Einsatz.