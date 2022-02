Mann läuft mitten auf der Straße - Autofahrer wollen ihn von Fahrbahn ziehen, dann schlägt er zu: Am Sonntagmorgen (13. Februar 2022) wurde die Polizei im Landkreis Rhön-Grabfeld zur Hilfe gerufen, Ein dunkel gekleideter Mann laufe auf der Fahrbahn, meldeten gleich mehrere Autofahrer.

Gegen 01.45 Uhr, so schreibt es die zuständige Polizeiinspektion aus Bad Neustadt in ihrem Pressebericht, war der Mann "mitten auf der Fahrbahn zwischen Heustreu und Bad Neustadt" unterwegs. Der 20-jährige junge Mann aus dem Altlandkreis Mellrichstadt war von einer Feier auf dem Nachhauseweg. Er stand erheblich unter Alkoholeinfluss, was vermutlich auch die Ursache war, dass er mitten auf der Fahrbahn lief. Ein später durchgeführter Test ergab einen stolzen Wert von 2,28 Promille.

20-Jähriger läuft mitten auf der Straße: Autofahrer müssen ausweichen

Mehrere Autofahrer mussten sogar dem betrunkenen Fußgänger ausweichen, um einen schweren Verkehrsunfall zu vermeiden. Bevor die Polizei eintraf, hielten bereits mehrere Fahrzeuge an und versuchten dem Mann zu helfen, indem sie ihn von der Fahrbahn ziehen wollten. Als Dank dafür schlug er einem der Helfer ins Gesicht, was bei ihm leichte Verletzungen zur Folge hatte. Die Behandlung erfolgte in einem örtlichen Krankenhaus.

Der Delinquent wurde durch die Polizeibeamten vorläufig festgenommen und nach Anordnung der Staatsanwaltschaft bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Während der Maßnahmen wurden die polizeilichen Einsatzkräfte noch mit diversen Ausdrücken beleidigt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Beamtenbeleidigung eingeleitet.