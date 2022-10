Eine Missachtung der Vorfahrt war die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag (6. Oktober 2022) in Oberwaldbehrungen (Landkreis Rhön-Grabfeld) ereignete. Der Unfallverursacher, ein Paketdienstfahrer, wollte aus dem Ort kommend die Kreuzung in Richtung Oberelsbach überqueren. Dabei übersah er einen von rechts kommenden Kleintransporter und prallte diesem in die linke vordere Fahrzeugseite, berichtete die Polizei Mellrichstadt.

Durch die Wucht der Kollision stieß der Transporter gegen ein weiteres Auto, der aus Oberelsbach kommend im Kreuzungsbereich stand. Der Paketzusteller war nicht angegurtet, wurde durch den Anstoß auf die Beifahrerseite geschleudert und dort eingeklemmt. Er wurde schwer verletzt durch die FFW Oberelsbach befreit und in ein Krankenhaus in Suhl gebracht.

Zwei Menschen schwerverletzt nach Unfall in Oberwaldbehrungen

Der Fahrer des Kleintransporters erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wird im Klinikum Meiningen weiter behandelt. Lediglich die Fahrerin des anderen Autos kam mit leichteren Verletzungen davon. Keines der beteiligten Fahrzeuge war nach dem Unfall noch fahrbereit. Es stand ein geschätzter Schaden von 85.000 Euro.

Am selben Tag kam es im Landkreis Rhön-Grabfeld zu einem weiteren schweren Unfall mit tödlichem Ausgang. Ein Lkw-Fahrer prallte mit seinem Fahrzeug auf der A 71, Höhe Mellrichstadt, gegen die Mittelleitplanke und verstarb später im Krankenhaus. Der 51-Jährige hatte ersten Erkenntnissen zufolge wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Obwohl er augenscheinlich unverletzt war, war er schon beim Eintreffen der Polizei nicht mehr ansprechbar.

Der Mann wurde zunächst von Ersthelfern versorgt, dann dem Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er starb. Nach dem Unfall am Donnerstagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Bad Neustadt an der Saale und Mellrichstadt war die Autobahn in Richtung Erfurt zeitweise komplett gesperrt.

Insgesamt vier schwere Unfälle: Zwei davon forderten Menschenleben

Im Kreis Rhön-Grabfeld passierten noch zwei weitere schwere Unfälle. In Oberweißenbrunn war ein Auto frontal in ein Wohnmobil gekracht. Dabei starb ein junger Mann und weitere 6 Menschen erlitten Verletzungen. Außerdem kollidierten zwei Motorräder in Wülfershausen. Beide Fahrer waren nach dem Unfall schwerverletzt.

