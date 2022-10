Wülfershausen an der Saale aktualisiert vor 10 Minuten

Verkehrsunfall

Nach Frontalzusammenstoß zweier Motorräder: Zwei Biker schwer verletzt

Am Donnerstag, dem 6. Oktober 2022, soll es bei Wülfershausen an der Saale zu einem schweren Unfall gekommen sein. In den Unfall sollen zwei verletzte Biker involviert sein.