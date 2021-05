Bereits am Pfingstmontag (24. Mai 2021) hat die Polizei in Unsleben im Landkreis Rhön-Grabfeld eine "Corona-Party" aufgelöst. Hierbei gaben allerdings einige der Gäste an, dass die noch geltende Ausgangsbeschränkung nicht für sie zutreffen würde, da sie bereits vollständig geimpft seien.

Die betroffenen Gäste wollten einen Nachweis für die Corona-Impfung nachreichen, allerdings kamen dieser Aufforderung nicht alle Beteiligten nach, wie die Polizeiinspektion Mellrichstadt am Freitag (28. Mai 2021) in einer Pressemitteilung berichtet.

Impfnachweis nicht nachgereicht: Fünf Anzeigen an Partygäste verteilt

Entweder die Beteiligten haben den Nachweis einfach nicht eingereicht oder aber die Impfung lag bis dato erst weniger als 14 Tage zurück - somit würden die Personen als noch nicht vollständig geimpft zählen. Die Folge dessen ist nun, dass fünf Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz an die entsprechenden Gäste gingen.