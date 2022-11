Am Montagvormittag, dem 31. Oktober 2022, war ein Traktor mit zwei Anhängern auf der Staatsstraße 2282 von Großwenkheim kommend in Richtung Großbardorf (Landkreis Rhön-Grabfeld) unterwegs. Das gab die Polizeistation Bad Königshofen in einer Pressemitteilung bekannt.

Hinter ihm hatte sich bereits eine Fahrzeugschlange gebildet, als ein Autofahrer im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve ausscherte und mehrere Fahrzeuge überholen wollte.

Crash bei waghalsigem Überholmanöver: Traktor verliert Doppel-Ladung Sonnenblumenkerne

Hierbei übersah er eine entgegenkommende Autofahrerin und kollidierte auf Höhe des Gespanns mit dem Fahrzeug. Der Gespann-Fahrer erkannte die Gefahrensituation und wollte leicht nach rechts ausweichen.

Hierbei kamen seine mit Sonnenblumenkernen beladenen Anhänger ins Schlingern und kippten zur Seite. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzt 22.300 Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.