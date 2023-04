Verkehrsunfall in Burglauer (Kreis Rhön-Grabfeld)

(Kreis Rhön-Grabfeld) Drei Autos beteiligt - Feuerwehr sperrt Unfallstelle ab

beteiligt - sperrt ab 29-jährige Autofahrerin erleidet Verletzungen

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Autos kam es am Mittwochabend (19. April 2023) gegen 19 Uhr in Burglauer (Landkreis Rhön-Grabfeld). Eine 29-jährige Frau wurde mit ihrem Auto in eine Hecke geschleudert.

Polizei schildert Unfall in Burglauer: "Die beiden Autos stießen frontal zusammen"

Wie Joachim Heilmann von der Polizeiinspektion Bad Neustadt auf Nachfrage von inFranken.de berichtet, sei ein 19-jähriger BMW-Fahrer auf der St 2445 von Bad Neustadt nach Münnerstadt unterwegs gewesen. Vor ihm seien vier weitere Fahrzeuge gefahren.

"Das erste dieser Fahrzeuge wollte nach links in einen Feldweg abbiegen", berichtet Heilmann. "Die übrigen drei Fahrzeuge, die vor dem 19-Jährigen fuhren, konnten noch rechtzeitig abbremsen." Nicht so der junge BMW-Fahrer.

Er sei auf das direkt vor ihm fahrende Fahrzeug aufgefahren und habe zugleich noch nach links ausweichen wollen. "So geriet er mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn, wo gerade eine 29-jährige Autofahrerin entgegenkam", berichtet Heilmann. "Die beiden Autos stießen frontal zusammen, wobei sich das Fahrzeug der 29-Jährigen um 180 Grad drehte und in eine Hecke nahe der Bahngleise geschleudert wurde."

Drei Feuerwehren im Einsatz - 29-Jährige erleidet Verletzungen

Die hinzugerufenen Feuerwehren aus Burglauer, Niederlauer und Münnerstadt hätten daraufhin die Batterie des Fahrzeuges abgeklemmt und die St 2445 "ab der Kreuzung Industriegebiet Niederlauer / Burglauer voll gesperrt", so die Feuerwehr Stadt Münnerstadt in einem Facebook-Post.

Die junge Frau wurde zum Glück nur leicht verletzt. Der Gesamtschaden, der bei dem Unfall entstand, betrage 38.000 Euro, so Heilmann. Nach einer Stunde konnte die Sperrung der St 2445 wieder aufgehoben werden.