Am Mittwoch, 7. Juni 2023, und am Donnerstag, 8. Juni 2023, hatte es die Polizei im Landkreis Rhön-Grabfeld mit zwei Promille-Tätern zu tun. Zunächst teilte ein Verkehrsteilnehmer am Mittwoch gegen 18 Uhr einen Schlangenlinien fahrenden Pkw in der Beethovenstraße mit.

Gestoppt wurde die Suff-Fahrt des 29-Jährigen von einem Streifenwagen. Laut Bericht ergab ein durchgeführter Alkoholtest satte 2,6 Promille. Der Führerschein wurde noch an Ort und Stelle sichergestellt, sowie eine Blutentnahme angeordnet. Und auch beim zweiten Fall wurde zu tief ins Glas geschaut.

Betrunkener klaut Verkehrsleitpfosten

Der Meldung zufolge wurde bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagmorgen, gegen 3:30 Uhr, im Kofferraum eines Pkws ein Verkehrsleitpfosten entdeckt. Der 17-jährige Beifahrer war stark alkoholisiert und räumte den Diebstahl gegenüber der Polizei ein. Den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls - der Leitpfosten wurde sichergestellt und an seinen Bestimmungsort zurückgebracht. (pol)

Vorschaubild: © Pixabay