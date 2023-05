Eine Passantin hat in den frühen Mittwochmorgenstunden (24. Mai 2023) überlaute Musik aus einer Wohnung in der Hauptstraße in Mellrichstadt bei der Polizei gemeldet, wie die zuständige Inspektion mitteilt.

Laut ihren Angaben war die Ruhestörung so massiv, dass "die Scheiben wackeln". Die eintreffende Streife konnte vor Ort die Angaben der Zeugin bestätigen. Auf mehrfaches Klingeln und Klopfen hörte der 36-jährige Lärmverursacher allerdings nicht.

Ruhestörung in Mellrichstadt: Verursacher reagiert nicht

Da aus "Verhältnismäßigkeitsgründen", wie es die Polizei beschreibt, keine weiteren Maßnahmen getroffen werden konnten, mussten die Beamten unverrichteter Dinge wieder abrücken. Am Mittwochnachmittag ging dann aber erneut eine Beschwerde über den Ruhestörer ein.

Diesmal wurde der Verursacher vor Ort angetroffen und von der Polizei konfrontiert. Er wurde darüber hinaus aufgeklärt, dass eine Ruhestörung nicht an feste Zeiten gebunden ist. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

