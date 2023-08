Bad Neustadt an der Saale vor 22 Minuten

Sachbeschädigung

Beunruhigende Entdeckung: Seniorin vermutet Gaunerzinken an ihrem Klingelschild

Die Polizei wurde in Bad Neustadt an der Saale von einer 70 Jahre alten Frau verständigt. Die Seniorin vermutete, einen sogenannten Gaunerzinken an ihrem Klingelschild zu haben.