Bad Neustadt an der Saale: "Beim Tanzen übertrieben" - Familienausflug in die Disco endet in Gewahrsamszelle

Gegen kurz nach Mitternacht am Sonntag (15. Januar 2023) mussten mehrere Streifen der Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale zu einer städtischen Disco ausrücken.

Ein junger Erwachsener hielt sich dort laut dem Einsatzbericht "nicht ganz an die Gepflogenheiten" und gab bei einer Tanzeinlage wenig Rücksicht auf andere Gäste. Dabei zerriss er sogar einem Gast seine Oberbekleidung.

Junger Mann widersetzt sich in Bad Neustadt Hausverbot - Mutter mischt sich aggressiv ein

Als der Sicherheitsdienst einschritt, zeigte er sich anschließend uneinsichtig und aggressiv. Ihm wurde daraufhin ein Hausverbot erteilt, dem er nicht nachkommen wollte. Dazu kam außerdem, dass er an diesem Abend gemeinsam mit seiner Mutter in der Disco war, die sich in das Geschehen einmischte und ebenfalls aggressiv auftrat.

Die Beiden konnten auch von den später eintreffenden Polizeibeamten nicht beruhigt werden, sodass die restliche Nacht für sie in einer Gewahrsamszelle und mit einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gegen den jungen Mann endete.