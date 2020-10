Volksbad Nürnberg wird saniert: Wiedereröffnung des Schwimmbades für 2024 geplant

Größter Sauna- und Wellnessbereich im Nürnberger Stadtgebiet

Öffentliches Schwimmen mit zweistöckigem Baby- und Kleinkinderbereich

Schul- und Vereinsschwimmen in separater Halle mit höhenverstellbarem Boden

Gastronomie-Angebot mit Sitzplätzen im Außenbereich

Physiotherapie-Praxis und Gesundheits-Fitnessstudio

Volksbad Nürnberg wird saniert: Am Mittwoch (21. Oktober 2020) hat der Nürnberger Stadtrat die Pläne für das Jugendstil-Schwimmbad endgültig abgesegnet. Neben einem multifunktionalen Schwimmbecken ist unter anderem der größte Sauna- und Wellnessbereich Nürnbergs geplant – Ende 2024 soll das Schwimmbad nach 26 Jahren wieder Besucher empfangen. Im Zentrum des Konzeptes stehen drei Bereiche: das öffentliche Schwimmen, Schul- und Vereinsschwimmen und ein Sauna- und Wellnessbereich. Mit seinen drei Hallen ist das Volksbad das größte Jugendstil-Schwimmbad Deutschlands.

Volksbad Nürnberg: Das wird im Jugendstil-Schwimmbad geboten

In der Halle für das öffentliche Schwimmen wird es das größte Schwimmbecken geben. "Daneben einen Bereich für Kinder auf zwei Etagen, mit einer kleinen Rutsche, Wasserspritzen und Wärmebänken für die Eltern", erklärt Dr. Christian Pröbiuß, der für die Öffentlichkeitsarbeit des Volksbades zuständig ist.

Das Schul- und Vereinsschwimmen findet in einer anderen Halle statt. Das Besondere: In dieser Halle wird tagsüber geschwommen und abends gefeiert. "Da bauen wir einen Hubboden ein, der nach oben gefahren werden kann. Das Wasser ist dann untendrunter und man kann in der Halle feiern und tagen." 180 Personen haben im alten Schwimmbad dann Platz.

In der dritten Halle wird ein Sauna- und Wellnessbereich eingerichtet. Mit 6 Saunen, einem Whirlpool und einem Wärmebecken wird das Volksbad dann den größten Sauna- und Wellnessbereich in Nürnbergs Stadtgebiet besitzen. Außerdem wird es ein Hamam geben – ein Dampfbad mit einem gewärmten Stein zum Liegen.

Volksbad Nürnberg Das Volksbad Nürnberg soll planmäßig Ende 2024 wieder seine Türen für Besucher öffnen. So ungefähr soll es im alten Jugendstil-Schwimmbad dann aussehen. Fritz Planung GmbH / Stadt Nürnberg

Schwimmen, Essen und Trainieren im Volksbad Nürnberg

Neben den Schwimm- und Wellnessbereichen werden außerdem noch andere Aufenthaltsmöglichkeiten geboten: "Die Gastronomie gehört zu einem Bad natürlich immer dazu. Pommes müssen sein!", meint Pröbiuß. "Für den Sauna- und Wellnessbereich gibt es dann exklusivere Sachen – einen Gastro-Bereich, der das auch nach außen abdeckt, mit Sitzplätzen draußen."

Außerdem bietet das Nürnberger Volksbad Platz für eine Physiotherapie und ein kleines Gesundheits-Fitnessstudio im Nürnberger Westen. "Das Eck ist relativ tot – mit dem neuen Volksbad belebt sich das Umfeld dann auch wieder", so Pröbiuß.

Das ganze Bad soll weiterhin im Jugendstil gehalten werden – nicht nur, weil der Denkmalschutz hinter dem Gebäude steht. "Wir wollen außerdem kein 08/15-Bad. Das wird zwar ein modernes Bad – jedoch ganz im Jugendstil-Flair." Wer sich schon einmal ein Bild vom Volksbad machen will, kann das Schwimmbad in einer virtuellen Führung entdecken.

Fördermittel für das Volksbad Nürnberg

Rund 55,6 Millionen Euro kostet die Sanierung des Nürnberger Volksbades. „Ich danke vor allem Ministerpräsident Markus Söder und dem Freistaat, der 18 Millionen zugesagt hat“, sagt Oberbürgermeister Marcus König (CSU). Vom Bund kommen außerdem Fördergelder in Höhe von 7,5 Millionen Euro hinzu. „Das hilft der Stadt enorm, dieses Projekt umzusetzen.“

Vor der Fertigstellung des Konzepts konnten Bürger ihre Wünsche zum Volksbad Nürnberg äußern - viele davon wurden in den Plänen verwirklicht. Neben dem Konzept informiert die Stadt außerdem über die Geschichte des Volkbades: Über hundert Jahre besteht das Bad jetzt schon. Zwei Weltkriege hat das Volksbad überlebt – und neben begeisterten Schwimmern auch dem ein oder anderen Rave einen Veranstaltungsort geboten.