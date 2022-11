Ende November gibt es in vielen Firmen Weihnachtsgeld

gibt es in vielen Firmen Wie viel zahlen mittelfränkische Firmen ?

? Welche Kriterien gibt es für das Weihnachtsgeld?

Ende November dürfen sich viele Menschen auch in diesem Jahr wieder über Weihnachtsgeld freuen. In Zeiten einer stetig steigenden Inflation, extremen Energie- und Spritpreisen wird der finanzielle Zuschuss sehnlichst erwartet. In manchen Branchen gibt es mehr Weihnachtsgeld als in anderen. Wie viel mittelfränkischen Firmen ihren Mitarbeiter*innen zahlen, darüber berichten unter anderem die Nürnberger Nachrichten.

Wie viel Weihnachtsgeld zahlen mittelfränkische Firmen?

Die Nürnberger Versicherung zahlt ihren Angestellten ein halbes Monatsgehalt extra. Darüber hinaus erwartet die Mitarbeiter*innen im Mai eine Sonderzahlung, die je nach Betriebszugehörigkeit bis zu eineinhalb Monatsgehälter betragen kann.

zahlt ihren Angestellten ein halbes Monatsgehalt extra. Darüber hinaus erwartet die Mitarbeiter*innen im Mai eine Sonderzahlung, die je nach Betriebszugehörigkeit bis zu eineinhalb Monatsgehälter betragen kann. Ein volles Bruttogehalt extra als Weihnachtszuschuss erhalten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), bei VAG, N-Ergie, Uvex und der Teambank .

und der . Ähnlich viel erhalten Angestellte bei Oechsler , einem Kunststoffspezialisten, sowie des Verlags Nürnberger Presse.

, einem Kunststoffspezialisten, sowie des Verlags Nürnberger Presse. Im Öffentlichen Dienst spielen diverse Faktoren eine Rolle bei der Höhe des Weihnachtsgeldes. Wer einen Beamtenstatus trägt, erhält zwischen 65 und 70 Prozent eines Bruttogehaltes. Wer in den Städten Nürnberg, Fürth oder Erlangen beschäftigt ist oder beim Flughafen Nürnberg , der kann mit rund 52 Prozent und/oder rund 85 Prozent eines Bruttogehaltes rechnen.

spielen diverse Faktoren eine Rolle bei der Höhe des Weihnachtsgeldes. Wer einen Beamtenstatus trägt, erhält zwischen 65 und 70 Prozent eines Bruttogehaltes. Wer in den beschäftigt ist oder beim , der kann mit rund 52 Prozent und/oder rund 85 Prozent eines Bruttogehaltes rechnen. Im Klinikum Nürnberg sieht es ähnlich aus. Je nach Entgeltgruppe können Mitarbeiter*innen mit bis zu 90 Prozent eines Bruttogehaltes extra rechnen. Mindestens sind allerdings rund 52 Prozent drin. Im Uniklinikum Erlangen kann Beschäftigten ein Weihnachtsgeld in Höhe von rund 45 Prozent bis rund 87 Prozent eines Bruttogehalts ausgezahlt werden.

sieht es ähnlich aus. Je nach Entgeltgruppe können Mitarbeiter*innen mit bis zu 90 Prozent eines Bruttogehaltes extra rechnen. Mindestens sind allerdings rund 52 Prozent drin. Im kann Beschäftigten ein Weihnachtsgeld in Höhe von rund 45 Prozent bis rund 87 Prozent eines Bruttogehalts ausgezahlt werden. Beim Schreibgerätehersteller Schwan Stabilo können Mitarbeiter*innen ab einer Betriebszugehörigkeit von 36 Monaten mit einem weihnachtlichen Bonus von 85 Prozent eines Bruttogehaltes rechnen.

können Mitarbeiter*innen ab einer Betriebszugehörigkeit von 36 Monaten mit einem weihnachtlichen Bonus von 85 Prozent eines Bruttogehaltes rechnen. Bei Siemens kann das Weihnachtsgeld bis zu 55 Prozent ausmachen.

kann das Weihnachtsgeld bis zu 55 Prozent ausmachen. Ganz unterschiedlich kann das Weihnachtsgeld bei Puma in Herzogenaurach, der Nürnberg Messe, beim Maschinenbauer ZF oder beim Autozulieferer Schaeffler ausfallen. Die Spanne liegt bei 25 bis 60 Prozent eines Bruttogehalts.

Wo manche Betriebe sehr viel in Form eines "weihnachtlichen" Finanz-Bonus an ihre Mitarbeitenden zurückgeben, zahlen manche Branchen auch gar nichts. Nicht jeder hat automatisch Anspruch auf ein Weihnachtsgeld. Zudem müssen auch manche Firmen in der Krise sparen und streichen ihren Beschäftigten den Weihnachtsbonus in diesem Jahr.