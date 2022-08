Nürnberg vor 1 Stunde

Rettungseinsatz

Verkehrsunfall auf der A73 bei Nürnberg: Feuerwehrkräfte müssen Frau (49) aus Auto befreien

Auf der A73 hat es am Montag einen Verkehrsunfall auf Höhe Nürnberg in Richtung Suhl gegeben. Eine 49-Jährige fuhr dabei mit ihrem Wagen einem vorausfahrenden Auto auf. Sie wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und verletzt.