Am Montag (04.10.2021) kam es in der Nürnberger Südstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem jugendlichen Fußgänger, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt.

Die Verkehrspolizei sucht Zeugen, insbesondere den noch unbekannten Pkw-Fahrer.

Nürnberg: Autofahrer fährt 16-Jährigen an - anschließend fährt er ihn zur Schule

Am Montagmorgen überquerte der 16-jährige Fußgänger den Fußgängerüberweg in der Allersberger Straße Ecke Wodanstraße. Zeitgleich fuhr ein Autofahrer mit einem roten Kombi in der Allersberger Straße. Aus bislang unbekannter Ursache erfasste der Pkw den Fußgänger, der sich dabei leicht verletzte.

Der Autofahrer stieg aus, erkundigte sich nach dem Zustand des jungen Mannes und fuhr ihn anschließend zur Schule. Ohne die Personalien auszutauschen setzten beide anschließend ihren Weg fort.

Die Verkehrspolizei Nürnberg nahm den Unfall nachträglich auf. Die Beamten suchen Zeugen, insbesondere den noch unbekannten Fahrer des roten Kombi. Zu diesem Fahrzeug ist derzeit nichts Näheres bekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Nürnberg unter der Telefonnummer 0911 65830 entgegen.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Pink Badger/Adobe Stock