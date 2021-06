Auf der A9 bei Feucht kam es am späten Montagvormittag zu einem Verkehrsunfall an einer Baustelle, wie die Polizeiinspektion Nürnberg/Feucht mitteilt. Aus bisher ungeklärter Ursache krachte ein 24-Jähriger mit seinem Auto in den Sicherungslastwagen einer Baustelle. Das Fahrzeug wurde unter dem Lkw, der zum Unfallzeitpunkt unbesetzt war, eingeklemmt. Der Fahrer konnte sich selbst befreien und kam ins Krankenhaus.

24-Jähriger hat Glück im Unglück

Der 24-Jährige kam laut Polizeibericht glimpflich davon. Allerdings sei der Sachschaden massiv: Rund 50.000 Euro betrage der Schaden an beiden Fahrzeugen.

