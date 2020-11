Fitnessstudios müssen während des Corona-Lockdowns in Bayern geschlossen bleiben

Es gibt aber Ausnahmen: EMS-Studios und Yoga-Studios dürfen wieder öffnen

Offiziell gelten die Studios nicht als Fitnessstudios, sondern als Dienstleistungsbetriebe

Fitnessstudios in Corona-Krise: EMS-Studios und Yoga-Studios dürfen trotz Lockdown im November geöffnet bleiben. "Sowohl in Yoga- als auch in EMS-Studios wird in der Regel Individualsport ausgeübt", erklärt Robin Maul, ein Mitarbeiter des Bodystreet-Studios in Nürnberg. Deshalb seien die Studios von den geltenden Corona-Regelungen nicht betroffen. Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege schreibt dazu, dass EMS-Studios und Yoga-Studios nicht als Fitnessstudios, sondern als Dienstleistungsbetriebe zählen. Dank des Individualsport-Status dürfen diese derzeit geöffnet bleiben - insofern die Ausübung allein, zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Hausstandes stattfindet.

Fitnessstudio: EMS-Studio in Nürnberg öffnet nach einem Tag erneut

"Seit Dienstag haben wir wieder offen - der Montag ist uns verloren gegangen", erklärt Maul. Erst am Montag kam der Bescheid der Zentrale, dass das Studio weiterhin geöffnet bleiben darf. Im ersten Lockdown hatte das Studio bereits neun Wochen geschlossen. "Da haben wir viele Mitglieder verloren." Seither laufe jedoch alles wieder recht normal ab. "Der Kalender ist von früh bis spät belegt."

Die Umstellung auf den Corona-Betrieb verlief recht reibungslos: "Wir hatten ohnehin schon recht hohe Hygienestandards. Die Geräte werden regelmäßig desinfiziert und gewaschen." Normal würde jedoch immer mit zwei Personen und einem Trainer trainiert - das funktioniere aktuell nicht. "Zurzeit geben wir eben Einzeltraining, es sei denn, die Personen gehören einem Hausstand an.

Außerdem sei früher mit viel Körperkontakt trainiert worden: "Da wurde dann per Hand Gegendruck gegeben, die Kunden in die Übungen reingeführt - derzeit halten wir natürlich Abstand und machen das alles mündlich. Zusätzlich tragen wir eine Maske", erklärt Maul. Trainierende müssten ebenfalls mit Maske kommen, dürfen diese jedoch beim Training abnehmen.

Was ist ein EMS-Studio?

EMS bedeutet Elektro-Muskel-Stimulation. "Die Muskeln werden durch Reizstrom automatisch kontrolliert", erklärt Maul. "Man zieht sich spezielle, Strom-leitende Kleidung an und eine EMS-Weste mit verschiedenen Elektroden für Rumpf, Arme, Beine und natürlich den Po. Das ist praktisch wie eine Ski-Unterwäsche."

In dieser "Ski-Unterwäsche" führt man dann bestimmte Übungen aus: "Es ist nicht so, dass man sich da einfach hinstellt und wartet, bis es vorbei ist." Dafür soll die Elektro-Muskel-Stimulation sogar noch besser sein als herkömmliches Training: "Es kontrahieren über 80 Muskeln gleichzeitig - und werden während einer Übung bis zu 90 Prozent angespannt."