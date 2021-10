Der langjährige Herausgeber des Fußballmagazins "Kicker", Rainer Holzschuh, ist in der Nacht auf Donnerstag (7. Oktober 2021) im Alter von 77 Jahren gestorben. Der in Bad Kissingen geborene Holzschuh machte schon früh seine Leidenschaft "Fußball" zum Beruf, wie der "Kicker" mitteilt. Über ein halbes Jahrhundert prägte der gebürtige Franke den "Kicker" mit Hauptsitz in Nürnberg.

Bis zum 31. Dezember 2020 war Rainer Holzschuh Herausgeber der Zeitschrift. Jahrelang war er auch Chefredakteur des Magazins. Noch vor wenigen Woche wollte Holzschuh Robert Lewandowski den "Goldenen Schuh" für den erfolgreichsten Torjäger in Europa verleihen. Aufgrund seiner Krankheit war Holzschuh leider verhindert an der Veranstaltung in München teilzunehmen.

"Die Marke 'kicker' hat Rainer Holzschuh mit seinem enormen Engagement über die klassischen Aufgaben eines Chefredakteurs und eines Herausgebers hinaus gestärkt", schreibt das Magazin am Donnerstag. "Rainer Holzschuh hat über Jahrzehnte hinweg als Gesicht des kicker die Sportmedienlandschaft mitgeprägt. Sein Wirken wird noch lange sichtbar bleiben", würdigt Olympia-Verlag Geschäftsführerin Bärbel Schnell den Sportjournalisten.