Tödlicher Unfall auf der A3 in Franken: Am Montagabend kam ein Mann auf der A3 beim Kreuz Nürnberg ums Leben. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken inFranken.de berichtete, ereignete sich der Unfall gegen 17.30 Uhr in Fahrtrichtung Würzburg an der Abfahrt zur A9.

Ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei wurde von einem durchfahrendem Auto erfasst und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Tödlicher Unfall auf A3 beim Kreuz Nürnberg

Die A3 musste für mehr als eine Stunde in Fahrtrichtung Würzburg komplett gesperrt werden. Inzwischen konnte eine Spur geöffnet werden und der Verkehr fließt wieder.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details lesen Sie an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.