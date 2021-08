Tierheim Nürnberg mit wichtiger Nachricht an Hunde- und Katzenhalter

Das Tierheim Nürnberg hat sich auf seiner Facebook-Seite mit einem eindringlichen Appell an die Öffentlichkeit gewandt. "Bitte dringend lesen und verbreiten", schreiben die Tierschützer, "vor allem an alle, die gerade im Urlaub sind." Der Auslöser für den Aufruf: "Aktuell sitzt schon wieder ein erwachsener Privathund getrennt von der Familie in Tollwutquarantäne bei uns!"

Den jüngsten Vorfall nimmt das Tierheim Nürnberg zum Anlass, um Urlaubern, die mit ihrem Tier verreist sind, "wichtige Informationen" für ihre Rückreise an die Hand zu geben. "Bald sind die Ferien zu Ende und damit auch der Urlaub im Ausland", teilt das Tierheim mit." Aus diesem Grund machten sich aktuell viele Menschen auf die Reise in die Heimat. "Oftmals sollen ihre Haustiere sie dabei begleiten. Leider vergessen die Leute häufig, dass es bestimmte und meist strenge Einreisebestimmungen für die verschiedenen Länder gibt."

Vor allem bei der Einreise zurück nach Deutschland komme dann dem Tierheim zufolge oft die "böse Überraschung" für die Tiere und ihre Halter. "Die Tiere sind nicht gültig geimpft, haben keinen Tollwutnachweis oder keinen richtigen Impfpass - schon landen sie zur Quarantäne bei uns", erklären die Tierschützer. "Eine langwierige, anstrengende und kostenintensive Zeit für Tier und Halter."

Auffallend laut Tierheim: "Besonders häufig landen Tiere aus der Türkei bei uns. Alleine dieses Jahr hatten wir bereits mehrere Tiere bei uns - sowohl Hunde als auch Katzen, die am Flughafen vom Zoll abgenommen wurden und zu uns in Tollwutquarantäne mussten." Oftmals habe nur der sogenannte Tollwuttiter (Tollwutantikörperbestimmung) gefehlt.

Die Experten des Nürnberger Tierheims betonen: "Eine Tollwutimpfung reicht für die Rückreise aus Ländern wie der Türkei o.ä. nicht aus." Immer wieder komme es vor, dass Tiere sogar zur Vermittlung frei gegeben würden, da die Besitzer sich die Kosten nicht leisten haben können oder wollen.

Das Tierheim bitte deshalb dringend darum, sich vor der Aus- und vor allem Wiedereinreise nach Deutschland beim zuständigen Veterinäramt über die Bestimmungen zu erkundigen. "Die Kontrollen sind streng und man sollte die Vorgaben nicht ignorieren oder es 'drauf ankommen lassen' - zum Wohle der geliebten Haustiere, der Nerven und des Geldbeutels!"

