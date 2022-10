Tierheim Nürnberg empört - "Illegal zu jung nach Deutschland eingeführt"

empört - Kleine Hündin wochenlang in Quarantäne

wochenlang in Quarantäne Tierschützer suchen Besitzer für Emma

Das Tierheim Nürnberg hat eine kleine Hündin aufgenommen, die bereits viel erleben musste. Die Tierschützer sind nun auf der Suche nach einem Zuhause für Emma.

Tierheim Nürnberg: Hündin Emma musste in wochenlange Quarantäne

Hündin Emma sei "mal wieder illegal zu jung nach Deutschland eingeführt" worden, berichtet das Tierheim Nürnberg. Nun sei sie 17 Wochen alt und suche nach einer wochenlangen Quarantäne "endlich ihr Zuhause für immer". Aktuell wiege Emma 5,3 Kilogramm.

"Welche Rassen in ihr stecken, wissen wir nicht", erklären die Tierschützer. Die Hündin kenne im Grunde genommen bisher nur das Tierheim und müsse deshalb "welpentypisch von der Stubenreinheit bis zum Alleinbleiben alles noch lernen".

"Emma möchte endlich die Welt außerhalb des Tierheims erkunden", so das Tierheim Nürnberg. Wer die Hündin kennenlernen möchte, solle einen Interessentenbogen ausfüllen, und ihn per Mail an info@tierheim-nuernberg.de senden. Die Pfleger werden sich daraufhin telefonisch bei den Interessenten melden.

