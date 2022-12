Tierheim Nürnberg sucht Zuhause für Raky und Balu

Das Tierheim Nürnberg sucht nach neuen Besitzern für die Hunde-Kumpels Balu und Raky. Die beiden hängen sehr aneinander, weshalb sie nur zusammen vermittelt werden sollten. Dazu kommt, dass die beiden nicht für Anfänger geeignet sind, so die Tierheimleitung Tanja Schnabel im Gespräch mit inFranken.de.

Hunde kommen gemeinsam ins Tierheim Nürnberg - seitdem unzertrennlich

Wahrscheinlich seit der acht Monate alte Raky von seiner Mutter getrennt wurde, seien die beiden Hunde schon zusammen. Sie seien schon im Doppelpack ins Tierheim gekommen und seitdem unzertrennlich. Der vierjährige Balu hänge sehr an Raky und "flippt aus, sobald er nicht mehr in seiner Nähe ist", sagt Schnabel. "Raky und Balu würden so gerne zusammen bleiben - gibt ihnen jemand die Chance dazu?", fragt das Tierheim auf Facebook.

Deshalb sollen die beiden zu jemandem kommen, der einen gewissen Hundeverstand hat. Balu müsse beigebracht werden, sich zu entspannen, wenn Raky einmal nicht da ist, so die Tierheimleitung.

Die beiden seien liebevoll, anhänglich und verschmust. Auch mit Kindern kämen sie gut aus, erklärt das Tierheim Nürnberg. Stubenrein sei das Duo noch nicht, aber das gehe bestimmt schnell. Wer Interesse hat, solle sich einfach beim Tierheim unter 0911/919890 melden.

