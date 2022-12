Tierheim Nürnberg: Hund Carbon von Besitzer abgegeben

Altdeutscher Hütehund ist kein Stubenhocker

ist kein Stubenhocker Wirbelwind braucht geistige und körperliche Forderung

"Fährt gerne Auto": Tierheimleiterin nennt viele positive Eigenschaften

Carbon ist ein schöner Altdeutscher Hütehund und lebt seit dem 24. November 2022 im Tierheim Nürnberg. Er ist von seinem Besitzer abgegeben worden.

Hund Carbon vom Tierheim Nürnberg "draußen sehr aufgeregt" - daneben habe er viele gute Eigenschaften

Das sechsjährige Tier sei "draußen sehr aufgeregt", heißt es über Carbon. Er brauche geistige und körperliche Forderung. Eine simple Radtour reiche nicht aus, erklärt Schnabel. Sie nennt in diesem Zusammenhang Nasenspiele als eine Aktivität, die Carbon gut gefalle. Dabei geht es zum Beispiel um die Suche von Futter. Viermal am Tag sollte er ausgeführt werden. "Die Zeiten hängen davon ab, was und wie viel man tut." Der Hütehund müsse jetzt noch lernen, im Freien ruhiger zu werden.

Zu Hause verhalte sich Carbon indes meistens ruhig, wisse das Tierheim von dem ehemaligen Besitzer. Eine klassische private Heimatsituation mit Couch könne man jedoch freilich nicht simulieren, um es selbst sicher bestätigen zu können, fügt Schnabel hinzu. "Carbon mag andere Hunde und kennt Katzen. Auch alleine bleiben hat er gelernt. Zu Menschen ist er sehr nett und fährt gerne Auto", versichert das Tierheim Nürnberg.

Die Bilder des Hütehunds stoßen im Netz auf Entzückung: "Bildschöner Tiger", schreibt eine Facebook-Nutzerin. Auch die Kommentare "Hütehunde sind so tolle Tiere. Treu und sensibel" und "viel Glück und den schönsten Platz auf Erden" sind zu lesen. Jetzt fehlen nur "noch Menschen, die die Herausforderung annehmen und ihn kennenlernen möchten", wie es das Tierheim Nürnberg formuliert.