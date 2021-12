Tierheim Nürnberg sucht für Hund Apollo neues Zuhause

Das Tierheim Nürnberg hält Ausschau nach einem neuen Herrchen oder Frauchen für Herdenschutzhund Apollo. Der wachsame Maremmano mit dem schönen weißen Fell lebt bereits seit September 2020 im Tierheim. Obwohl er noch jung ist, hat er in seiner Vergangenheit schon viele unschöne Erfahrungen sammeln müssen.

Tierheim Nürnberg: Das sollten Apollos Interessenten unbedingt beachten

"Apollo ist gerade mal vier Jahre alt und hat schon viel erlebt", berichtet das Nürnberger Tierheim auf seiner Webseite. "Leider war er bisher immer in den falschen Händen und hat sich deshalb verselbständigt. Er denkt, dass er die Entscheidungen treffen muss und hat das leider auch gegenüber seinem Besitzer mit den Zähnen durchgesetzt." Aus diesem Grund sei der Herdenschutzhund letztlich im Tierheim gelandet. Dort hat er inzwischen auch einen ebenbürtigen Spielkameraden gefunden, wie ein Facebook-Post zeigt:

Laut Angaben der Tierschützer ist Apollo ein ungestümer, junger Hund, "der Hündinnen toll findet". Diese sollten ihm allerdings körperlich gewachsen sein. Bei Rüden entscheide indes die Sympathie. Zu beachten sei ferner, dass Apollo fremde Menschen nicht besonders gut finde. "Man sollte vorsichtig sein und ihn lieber mit Maulkorb absichern", empfehlen die Verantwortlichen des Tierheims. Der Hund sei an das Tragen eines Maulkorbs gewöhnt und akzeptiere diesen auch.

"Wenn Apollo jemanden in sein Herz geschlossen hat, ist er lieb und verschmust", erklären die Tierschützer weiter. Als typischer Herdenschutzhund benötige der Hund gleichwohl unbedingt eine Aufgabe. Der Maremmano-Rüde sei sehr wachsam, brauche Haus und Garten möglichst hoch und sicher eingezäunt. "Da er alles jagt, was sich schnell bewegt, kann er leider nicht von der Leine gelassen werden", betont das Tierheim. Apollos zukünftiges Zuhause sollte möglichst ländlich liegen.

Tierschützer suchen für Apollo Hundehalter mit Erfahrung

Eines ist in Hinblick auf eine mögliche Vermittlung unbedingt erforderlich: "Apollo neigt dazu, sich in Dinge reinzusteigern. Es ist deshalb wichtig, dass die neuen Besitzer Hundeerfahrung mitbringen", erklären die Tierheim-Verantwortlichen. Kinder oder Katzen sollten in Apollos neuem Zuhause nicht wohnen.

Wer mehr über Apollo erfahren will, kann sich direkt unter der Rufnummer 0911/919890 an die Hundepfleger des Tierheims Nürnberg wenden.

