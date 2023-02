Wie die Stadt Nürnberg jetzt mitteilte, war Desari erstmals im September 2018 in den Tiergarten Nürnberg gekommen, dann aber Anfang 2020 auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms EEP in den Natur- und Tierpark Goldau in der Schweiz umgezogen. Jetzt ist sie aber wieder zurück.

Tiergarten Nürnberg erhofft sich reichlich Luchs-Nachwuchs: "Erhalt dieser stark gefährdeten Tierart"

Mit Yuri sei vor etwa einem Jahr ein neues Luchs-Männchen eingezogen, das genetisch gut zu Desari passe. Sowohl Yuri als auch Desari seien demnach "reine Karpatenluchse, eine Unterart des Eurasischen Luchses". Aus der Zusammenführung der beiden erhofft man sich im Tiergarten Nürnberg reichlich Nachwuchs. "Das neue Nürnberger Luchs-Pärchen soll nun für Nachwuchs sorgen und damit zum Erhalt dieser hierzulande stark gefährdeten Tierart beitragen", heißt es dazu in der Pressemitteilung der Stadt.

In Deutschland habe der Luchs nämlich Ende des 19. Jahrhunderts sogar bereits als ausgestorben gegolten. Ende 2020 habe es laut Bundesamt für Naturschutz wieder rund 190 wildlebende Eurasische Luchse in Deutschland gegeben. Allerdings gelte er auch heute noch "in weiten Teilen Europas als ausgestorben und konnte nur lokal wieder angesiedelt werden". In Deutschland werde der Luchs deshalb heute "auf der nationalen Roten Liste als 'stark gefährdet' beziehungsweise als 'vom Aussterben bedroht' aufgeführt".

Wenn man Desari als Tiergarten-Besucher in der Luchs-Anlage sucht und womöglich erstmal nicht gleich findet, sei es eine gute Idee, den Blick gen Himmel zu richten. "Wer Desari beobachten möchte, muss meist den Kopf in den Nacken legen: Sie ist eine gute Kletterin und hält sich gerne hoch oben in den Baumkronen auf". Für all diejenigen, die es gerne etwas bequemer haben, hat die Stadt Nürnberg aber auch gleich noch einen nützlichen Tipp: "Einen guten Blick hat man häufig auch von der Plattform oberhalb der Luchsanlage gegenüber des Tropenhauses".

