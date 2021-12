Neuer Action-Markt in Stein eröffnet: Am Donnerstag (23. Dezember 2021), kurz vor Weihnachten, wird in Stein bei Nürnberg eine neue Action-Filiale eröffnen. Der wohl bekannteste Non-Food-Discounter Action wird noch vor den Feiertagen das erste Mal seine Türen öffnen. Mitten in Stein am Forum 1 werden noch in dieser Woche die ersten Kund*innen empfangen werden.

Das kündigte die Kette über Facebook und ihre Homepage an. Eröffnung sei um 9 Uhr am Donnerstag, heißt es dort. Der Discounter wirbt mit über 6000 "pfiffigen, schönen und inspirierenden Artikeln".

Neue fränkische Action-Filiale öffnet in Stein: Übersicht über alle Geschäfte des Discounters

Darunter: Jumpsuits, Gesichtsmasken und Wandfarbe zu "niedrigen Preisen", kündigt Action die Produkte in der neuen Filiale in Stein an. Zwischen 18 und 20 Arbeitsplätzen sollen am neuen Standort dadurch entstehen - insgesamt beschäftige Action mehr als 50.000 Mitarbeiter*innen.

Diese Action-Filialen gibt es bereits in Franken:

Schwarzenbruck, Frauenfeldstr. 12

Nürnberg, Virnsberger Straße 2-4

Fürth, Erlanger Straße 46

Herzogenaurach, Schützengraben 20

Höchstadt, Fürther Straße 6

Forchheim, Boschstraße 6

Bamberg, Forchheimer Str. 15

Bischberg, Bürgermeister-Wachter-Straße 2

Bayreuth, Leibnizstraße 6

Kulmbach, Albert-Ruckdeschel-Straße 17

Marktredtwitz, Schulze-Delitzsch-Straße 2a

Coburg, Bamberger Str. 32 C

Neustadt bei Coburg, Am Lerchenfeld 3

Schweinfurt, Oskar-von-Miller-Straße 6

Bad Neustadt an der Saale, Rederstraße 20

Aschaffenburg, Bert-Brecht-Str./Ecke Nordring

Stockstadt, Taunusstr. 3

Großheubach, Miltenbergerstr. 56

