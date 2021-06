Nach einem heftigen Starkregen war die Feuerwehr Nürnberg am Freitag (25. Juni 2021) in den Stadtteilen Langwasser und Neulandsiedlung mit vielen Einsatzstellen beschäftigt, wie aus einer Pressemitteilung dieser am Samstag (26. Juni 2021) hervorgeht.

Demnach gingen zwischen 17.00 Uhr und 21.00 Uhr 229 Notrufe ein. Meist handelte es sich dabei um vollgelaufene Keller oder Äste, die drohten zu brechen.

229 Notrufe in Nürnberg: Decke in Supermarkt droht einzustürzen

Als schwierig gestaltete sich ein Einsatz in einem Supermarkt in der Bonhoefferstraße. Dort drang Wasser über das Dach ins Gebäude. Die abgehängte Decke und die Isolierung saugten sich so stark mit Wasser voll, dass die Decke drohte einzustürzen. Die Mitarbeiter des Marktes bemerkten Risse in der Decke, weshalb sie schon vor Eintreffen der Einsatzkräfte den Markt räumten.

Diese säuberten die verstopften Regenläufe auf dem Dach, sodass das Wasser wieder ablaufen konnte. Allerdings bleibt der Supermarkt bis auf Weiteres gesperrt, heißt es seitens der Feuerwehr. Die Decke muss erst saniert werden.