Nach den Gerüchten der vergangenen Tage und der Absage ist die Personalie keine Überraschung mehr: Dieter Hecking wird neue Sportvorstand beim 1. FC Nürnberg. Dies melden kicker.de und bild.de am Freitagnachmittag (24. Juli 2020) übereinstimmend. Eine offizielle Bestätigung seitens des Vereins steht aber derzeit noch aus (Stand 16.00 Uhr).

Der ehemalige Erfolgstrainer soll die Franken nach dem Beinahe-K.o. in der 2. Fußball-Bundesliga mit Rettung in der Relegation in letzter Sekunde als Sportvorstand wieder zu Stärke führen. Laut der Berichte einigten sich der Club und der 55-Jährige auf einen Dreijahresvertrag bis 2023 unterschreiben. Hecking trainierte den FCN von 2009 bis 2012. Sein größter Erfolg war Platz 6 am Ende der Bundesligasaison 2010/19.

FCN: Nach Schmedes-Absage - Hecking-Comeback als Vorstand

Der Deal mit dem bisherigen Coach des Hamburger SV zeichnete sich am Freitag ab, nachdem Benjamin Schmedes als zweiter Kandidat abgesagt hatte. Der Sportdirektor des VfL Osnabrück bestätigte, "dass sowohl eine Anfrage aus Nürnberg vorlag als auch ein persönlicher Austausch stattgefunden hat". Der 35-Jährige stehe aber nicht zur Verfügung.

Die Nürnberger mussten einen Nachfolger für Sportvorstand Robert Palikuca finden. Dieser verlässt den Club nach einer katastrophalen Saison für die Nürnberger, die nach dem Bundesliga-Abstieg beinahe in die dritte Liga abgestürzt wären.

Laut Bild holen sich die Nürnberger einen weiteren Manager ins Team. Zwischen dem Sportvorstand und der Mannschaft soll ein Sportdirektor installiert werden. Favorit auf den Posten ist demnach Martin Przondziono. Der 51-Jährige war zuletzt Geschäftsführer bei SC Paderborn, ehe sich der Verein im April wegen "unterschiedlicher Auffassungen in der sportlichen Weiterentwicklung" von ihm trennte. Przondziono hat wie Hecking eine Club-Vergangenheit: Als Spieler erzielte er zwischen 1994 und 1996 in 19 Spielen zwei Tore für die Franken; 2014 stieg er als Scouting-Leiter beim FCN ein, ging aber bereits 2015 in gleicher Funktion zu Hannover 96.

Cheftrainer gesucht - Petrak in die Slowakei

Der neue Sportvorstand steht sofort vor der wichtigen Aufgabe, einen Cheftrainer für die kommende Saison als Nachfolger von Jens Keller zu finden.

Außerdem muss er den Kader für nächste Zweitligasaison zusammenstellen. Dieser wird ein langjähriger Profi künftig nicht mehr angehören: Wie der 1. FC Nürnberg am Freitag bekannt gab, wechselt Ondrej Petrak zu Slovan Bratislava (Slowakei). Petrak betritt seit 2014 135 Spiele für den FCN. Damit war der tschechische Defensivspezialist der dienstälteste unter den Club-Spielern der abgelaufenen Saison. In der Rückrunde war der 28-Jährige an Dynamo Dresden ausgeliehen.