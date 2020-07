FCN schafft Klassenerhalt in letzter Sekunde: "Das war eine Scheiß-Saison, das weiß jeder"

FCN schafft Klassenerhalt in letzter Sekunde: Was für ein Spiel! Der 1. FC Nürnberg spielt auch in der kommenden Saison in der 2. Fußball-Bundesliga.

Diese Partie war wahrlich nichts für schwache Nerven! Dem Team von Interimstrainer Michael Wiesinger reichte im Relegations-Rückspiel beim FC Ingolstadt ein 1:3. Das Tor für den Club fiel erst in der letzten Minute der Nachspielzeit.

1. FC Nürnberg mit ganz viel Dusel: Joker-Tor in Nachspielzeit verhindert Abstieg

Der 1. FC Nürnberg ist mit einem Joker-Tor von Fabian Schleusener in der Nachspielzeit dem drohenden Sturz in die Drittklassigkeit entgangen. Der Zweitligist unterlag am Samstag (11. Juli 2020) im Relegations-Rückspiel beim FC Ingolstadt mit 1:3 (0:0). Nach dem 2:0-Hinspielsieg verhinderten die Franken den Abstieg wegen des Auswärtstores.