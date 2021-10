Ab Montag (11. Oktober 2021) sind Antigen-Schnelltests und PCR-Tests kostenpflichtig

Ab sofort gilt das vom Bundesgesundheitsministerium entschiedenen Ende der Gratis-Corona-Tests. Seit Montag, 11. Oktober 2021, sind Schnell- und PCR-Tests für die meisten Menschen kostenpflichtig. Die Begründung: Mittlerweile könne allen Bürgerinnen und Bürgern ein unmittelbares Impfangebot vorgelegt werden, weshalb eine dauerhafte Übernahme der Kosten für alle Tests durch den Bund und damit den Steuerzahler nicht länger erforderlich sei. Somit müssen die meisten Menschen jetzt für einen Corona-Test zahlen, nur noch bestimmte Personengruppen haben Anspruch auf eine kostenlose Testung. InFranken.de hat sich erkundigt, welche Testmöglichkeiten es derzeit in Nürnberg gibt - und was die jeweiligen Tests dort kosten (Stand: 11.10.2021).

Die Stadt Nürnberg informiert auf ihrer Website über alle Testtypen und Testmöglichkeiten bei Testzentren, Apotheken und Ärzten in der Region.

Da alle Stellen nicht zentral, sondern von verschiedensten Einrichtungen organisiert werden, variieren die angebotenen Tests und Preise.

PCR-Tests sind ab dem dritten Lebensjahr möglich. Wir haben eine Auswahl der Testmöglichkeiten zusammengefasst.

Testzentren mit kostenpflichtigen Corona-Tests

Das städtische Testzentrum am Flughafen: Flughafenstraße 100, Parkplatz P7 ; hier werden sowohl Schnelltests als auch PCR-Tests durchgeführt. Im Testzentrum können sich auch Personen testen lassen, die Symptome aufweisen. Allerdings muss dafür vorab ein Termin für Personen mit Symptomen gebucht werden. Preise: Antigen-Schnelltest: 25 Euro; die Preise für PCR-Tests richten sich nach der selbst wählbaren Bearbeitungsdauer: 24 Stunden = 59 Euro; 12 Stunden = 79 Euro; Sechs Stunden = 99 Euro; Zwei Stunden = 149 Euro ; um Wartezeiten zu vermeiden, sollte vorab ein Termin über die Website des Betreibers gebucht werden. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr

Neben den hier aufgelisteten Testzentren hat die Stadt Nürnberg eine umfassende Übersicht aller privaten Testzentren veröffentlicht.

Dort gibt es weiterführende Informationen rund um die Testverfahren und Testmöglichkeiten bietet.

Apotheken in Nürnberg mit Testangeboten

Die Preisspanne für Corona-Schnelltests in Nürnberger Apotheken variiert zwischen 14 und 20 Euro. Vereinzelt sollen auch PCR-Tests angeboten werden. Allerdings ist derzeit unklar, in welcher preislichen Höhe diese angeboten werden sollen.

Folgende Nürnberger Apotheken führen kostenpflichtige Schnelltests, sogenannte Bürgertestungen nach § 4a der Coronavirus-Testverordnung, durch. Interessierte sollten sich im Vorfeld darüber informieren, ob ein Termin erforderlich ist oder nicht. Hier gibt es eine Auswahl an Apotheken, welche kostenpflichtige Schnelltests anbieten und wie viele diese kosten:

Apotheke am Sterntor, Vordere Sterngasse 21: Schnelltests für 18,50 Euro, telefonische Anmeldung unter 09 11 / 22 43 81 oder online

Kassenärztliche Vereinigung: Diese Nürnberger Arztpraxen bieten Tests an

Einige Arztpraxen und Medizinische Versorgungszentren (MVZ) führen Schnelltests und auch PCR-Tests durch. Das gilt auch für Kinderärzte. Sollte die eigene Arztpraxis keine Tests durchführen, so kann bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KVB) nachgefragt werden, welche Praxen in der Umgebung testen. Die KVB ist telefonisch unter 116 117 zu erreichen.

Zudem kann man sich auf der Website der KVB Arztpraxen anzeigen lassen, die testen. Dazu gibt man im Suchformular "Arzt und Therapeutensuche" und die Postleitzahl ein und setzt einen Haken bei "Arzt für Coronavirus Test".

Da die Website des KVB aktuell bearbeitet wird, ist auch eine Kontaktaufnahme per E-Mail unter arztsuche@kvb.de möglich. Anders als Apotheken müssen sich Ärzte die Materialien für die Tests selbst besorgen. Nach Recherchen von inFranken.de befinden sich viele Praxen aktuell noch in Gesprächen hinsichtlich der genauen Kosten.

Kostenlosen Corona-Tests in Nürnberg für bestimmte Personengruppen

Die hier aufgeführten Testzentren bieten neben den kostenpflichtigen Tests bestimmten Personengruppen auch kostenfreie Testungen an. Diese Tests sind im städtischen Testzentrum am Flughafen, in Arzt- und Zahnarztpraxen, Apotheken, medizinischen Laboren, bei Rettungs- und Hilfsorganisationen sowie in privaten Schnelltestzentren möglich. Es ist jedoch notwendig, mit der gewählten Teststation Kontakt aufzunehmen und einen Termin zu vereinbaren. Kostenlose Schnelltests gibt es unter anderem für folgende Personengruppen:

Kinder unter zwölf Jahren sowie Kinder, die in den vergangenen drei Monaten zwölf Jahre alt geworden sind

Schwangere beziehungsweise Stillende (Nachweis: Mutterpass)

Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren (Nachweis: Schülerausweis, Kinderreisepass)

Studierende, die mit einem Impfstoff immunisiert sind, der in der EU noch nicht anerkannt ist (Nachweis: Studienausweis und Impfausweis)

Personen, die aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden können oder in den letzten drei Monaten nicht geimpft werden konnten (Nachweis: ärztliches Zeugnis im Original)

Personen, die an klinischen Studien zur Wirksamkeit von Impfstoffen gegen COVID-19 teilnehmen oder in den letzten drei Monaten teilgenommen haben (mit Teilnahmenachweis)

Endabstrich für Infizierte zur Beendigung der Absonderung (Nachweis: Vorlage einer schriftlichen Absonderungsanordnung des Gesundheitsamts oder ein positives PCR-Testergebnis, das maximal 21 Tage zurückliegt)

