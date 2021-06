Nürnberg aktualisiert vor 15 Minuten

Erstmeldung

Lkw kollidiert mit Radfahrerin: Frau schwer verletzt - Straße gesperrt

In Nürnberg ist am Dienstagmorgen ein Lkw mit einer Radfahrerin kollidiert. Die Frau wurde schwer verletzt. Derzeit ist in Nürnberg eine Straße gesperrt.