Der erste "Faire Schwabacher Lebkuchen" ist nun erhältlich. Gebacken hat ihn die Bäckerei Sproßmann in Unterreichenbach, die Idee dazu hatte das Schwabacher Fairtrade-Team, berichtet die Stadt Schwabach.

Die Zutaten der süßen Leckerei seien überwiegend fair, bio und regional erzeugt – mit Haselnüssen aus Oberreichenbach sowie dem Apfelsaft und dem Dinkelvollkornmehl aus Gustenfelden. "Wo möglich, wurden die weiteren Zutaten fair im Eine-Welt-Laden eingekauft". heißt es. So stamme der Rohrohrzucker aus einer Kleinbauern- Kooperative aus Paraguay, der Bio-Honig von kleinen Imkereien aus Mittelamerika und das Kakaopulver aus Bolivien.

Für 2,60 Euro gibt es den mit Mandeln bestückten Schwabacher Lebkuchen in der Weihnachtszeit an folgenden Stellen zu kaufen: Bürgerbüro im Rathaus, Buchhandlung Lesezeichen, Bauernladen, Café Herzstück, Eine Welt-Laden, Hofladen Adel in Nasbach, Gärtnerei Schwarz, Hofladen Bub in Oberreichenbach (dort kommen auch die Haselnüsse her).

Bäckereichef Martin Sproßmann sei der Faire Lebkuchen eine Herzensangelegenheit. Deshalb hbet er sich auch sofort dazu bereit erklärt mitzumachen, sich eine Rezeptur überlegt und eine Extra-Schicht für diese "faire Leckerei" eingelegt. „Es war mir schon immer wichtig, soweit möglich, meine Zutaten aus der Region bei örtlichen Bauern zu kaufen“, so der Bäcker.